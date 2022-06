I “moderati” della civica di Cuccuru passano con Lombardo che ora è “dinamico”

Sabato pomeriggio da colpi di scena a temperature roventi nella politica di Guidonia Montecelio. Mentre sui social imperversa lo scontro a suon di commenti, arriva l’ufficialità dei rumors delle ultime ore. La componente dei moderati della lista civica del candidato sindaco Alberto Cuccuru in campo con i progressisti e uscito di scena al primo turno, passa con Mauro Lombardo. Ad annunciarlo il candidato Antonio Di Giacomo che era appunto nella lista di Cuccuru insieme ad Alessia Lattanzi, Fabio Tordo, Marianna De Maio, Marco Berlettano. Proprio loro due De Maio e Berlettano ci mettono questa volta nome e cognome. Lei ex consigliera dei tempi di Rubeis che qualcuno aveva avvistato agli incontri e lui assessore di quei tempi che si è speso invece per Cuccuru senza se e senza ma in questa tornata. La compagine passa con Mauro Lombardo andando quindi a rafforzare l’area di centrodestra della coalizione civica sempre più spostata in termini numeri e di personalità sull’ex governo Rubeis. “Il nostro impegno continua. Ci sentiamo di augurare al candidato Sindaco Mauro Lombardo di attrarre a sé quella spinta propulsiva proveniente dai cittadini per affrontare con competenza e dinamismo il duro lavoro di ricostruzione del rapporto cittadini – amministrazione e quello altrettanto intenso di governo di una Città complessa e policentrica come la nostra. Un augurio, che estendiamo a tutto il Nuovo Polo Civico, al quale affiancheremo il nostro convinto sostegno, in vista del ballottaggio del 26 giugno”.