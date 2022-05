I Candidati: la serie social su Guidonia e le elezioni

È iniziata questa mattina la social serie che mette a confronto i candidati sindaco di Guidonia Montecelio in 7 puntate. Alberto Cuccuru (coalizione Progressista), Mauro Lombardo (Nuovo Polo Civico), Alfonso Masini (Centrodestra), Claudio Zarro (Uniti in Comune) sono i protagonisti delle elezioni amministrative. Per questo abbiamo deciso di capire sui principali argomenti che riguardano il futuro della città come la pensano e le loro proposte. In questo primo video li conosciamo e scopriamo cosa pensano della propria proposta e della futura squadra di governo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO