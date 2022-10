Guidonia, Zarro: “Prepariamoci a lottare contro il Tmb”

“Nel rimpallo di responsabilità e decisioni tra istituzioni ed enti che di fatto stanno tentando in ogni modo e maniera di far partire il Tmb di Guidonia Montecelio, a farne le spese, ancora una volta, sono i cittadini di Guidonia Montecelio”. Ad attaccare è Claudio Zarro vice presidente del consiglio comunale. “Noi di Uniti in Comune siamo sempre stati per il no a questo impianto. Prepariamoci alla lotta, con tutti i cittadini e le associazioni. Sono, siamo stufi di vedere calpestate le ragioni della terza città del Lazio. E se nessuno ci ascolterà porterò e porteremo lo scontro e il problema ad un livello più alto, laddove le ragioni di una comunità come la nostra non resteranno inascoltate. Prepariamoci a lottare per il futuro dei nostri figli.”