Guidonia, Zarro: “Il 10% per noi è punto di partenza”

Chi lo dava al 7%, altri al 15, sull’esito elettorale di Claudio Zarro si sono moltiplicate previsioni. D’altronde sette liste civiche in campo per le amministrative di Guidonia Montecelio in competizione con due schieramenti partitici e un altro polo civico, quello di Lombardo, che si aggirava a occhio sul 30% e poi è andato anche oltre. Insomma la performance di Claudio Zarro, alla fine nella verità che solo le urne possono consegnare, si è attestata al 9.58% con 2.920 voti. “Un punto di partenza” dice Zarro che commenta i risultati che lo mettono fuori dal ballottaggio, in quarta posizione, per dargli un posto all’opposizione.

“Tremila persone hanno dato fiducia al sottoscritto come candidato Sindaco e ad un gruppo di 136 candidati per governare questa città. Non dimenticherò nessuno dei momenti che ci hanno accompagnati fino a ieri sera – ha scritto in un post su Facebook – così come considero questo risultato frutto della passione, del voler dare una reale alternativa ad una città come Guidonia Montecelio. Tremila persone si sono riviste e si rivedono nel nostro percorso. A loro vanno i miei ed i nostri ringraziamenti: sappiano che siamo solo all’inizio, c’e’ un capitale umano da valorizzare e brave persone con cui combattere per le future generazioni. Un capitolo a parte meritano proprio i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. Hanno deciso, per vari motivi, di non voler incidere sulle scelte di una comunità. Come biasimarli? Li comprendo. Eppure c’è un mondo e ci sono delle persone che non aspettano altro che valorizzarvi. Dateci fiducia, siamo solo all’inizio. In questo percorso, durante questi anni, sarete la linfa vitale da cui intendiamo ripartire”.