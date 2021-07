Guidonia, volontari Fedra in campo per l’ambiente: convenzione col Parco dei Lucretili

Nei mesi estivi si impegneranno al fianco del Parco dei Monti Lucretili in controlli mirati a caccia di tutte le situazioni di mancato rispetto dell’ambiente, dalle discariche abusive ai comportamenti fuorilegge.

Sono i volontari della onlus Fedra, già attivi come nucleo tutela ambientale a Guidonia, che hanno appena firmato una convenzione in tal senso. L’accordo è stato formalizzato con la sigla ufficiale tra il presidente Fedra Sergio Ragusa e il presidente del Parco, Barbara Vetturini.