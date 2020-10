Guidonia, vietato bere alcolici in zone pubbliche

Michel Barbet firma un’ordinanza per vietare il consumo di alcolici h24 negli spazi pubblici a Guidonia, sarà in vigore da lunedì 26 ottobre. La sanzione pecuniaria non è delle più leggere.

“Ho appena firmato un’ordinanza che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche, tutti i giorni 24 ore su 24, in aree pubbliche, aperte al pubblico e soggetto ad uso pubblico a partire dal prossimo 26 ottobre – ha dichiarato il sindaco –. Per i trasgressori è prevista una multa di 300 euro. Questo divieto è un deterrente sia per il consumo eccessivo di alcolico ed anche per limitare l’abbandono di rifiuti per strada. Si tratta, infatti, di un atto che va verso la direzione del decoro urbano della nostra Città. Dobbiamo prenderci tutti cura di Guidonia Montecelio partendo proprio da questi gesti responsabili”.