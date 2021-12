Guidonia vieta botti e petardi per le feste

“Passiamo un Natale in sicurezza”. Nella giornata di ieri 13 dicembre il Sindaco Michel Barbet ha firmato un’ordinanza per vietare l’utilizzo di artifizi pirotecnici come petardi, spari e botti fino alle ore 7 del 7 gennaio 2022.

Sono esclusi dal divieto i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per qualità e

classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d’affezione in genere”.



E’ fortemente raccomandato, inoltre, di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli.



“Leggiamo dalle cronache che, purtroppo, avvengono spesso incidenti anche gravi dovuti ai famosi botti di Capodanno. Per questo, quindi, si è resa necessaria questa ordinanza al fine di vietarne l’utilizzo. Il mio invito resta quello di passare queste festività natalizie con le proprie persone care e di farlo in sicurezza, proteggendo così le persone più deboli, i bambini, gli anziani ed anche i nostri animali”, dichiara il Sindaco Michel Barbet.