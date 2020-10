Guidonia, vende zucchine e broccoletti come suoi ma erano prodotti altrove

Ortaggi etichettati come venissero dalle terre della sua azienda, ma probabilmente acquistati da altri per essere venduti all’ingrosso nel centro agroalimentare di Guidonia. Un carico di 335 chili di zucchine, fiori di zucca e broccoletti che per questo è finito sotto sequestro probatorio. A far scattare la contestazione i carabinieri forestali nell’ambito dei controlli che la stessa direzione dell’agromercato di via Tenuta del Cavaliere pianifica per garantire il rispetto assoluto delle regole sulla tracciabilità dei prodotti. Il commerciante finito sotto la lente degli ispettori è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di frode in commercio.

Il tutto è stato contestato con tanto di dettagliata relazione degli agronomi nominati come ausiliari di polizia giudiziaria per le verifiche sui campi. Sarebbe emerso che nei terreni indicati non vi erano coltivazioni. Conclusioni degli ispettori: erano etichettati come provenienti da quei fondi ma probabilmente erano stati acquistate da altro produttore. “Li ho piantati nel fondo di un mio amico”, la giustificazione. Ma le regole della tracciabilità sono chiare.