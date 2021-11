Guidonia, una giornata di screening per le donne

Dopo la giornata di prevenzione che si è svolta lo scorso 19 settembre, le associazioni di volontariato “AVVIS – Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali”, “AIRTE – Associazione Italiana Rianimazione e Traumatologia in Emergenza”, “Le Cento Parti del Cuore ODV”, “Volontario per TE – ODV”, coordinate dalla Dott.ssa Giovanna Rizzitiello stanno organizzando la seconda giornata di prevenzione socio-sanitaria gratuita, interamente dedicata al benessere della donna.

“Non è un caso che questa giornata sia stata organizzata a ridosso del 25 Novembre – spiega la Dott.SSa Rizzitiello – che è proprio la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo pensato, infatti, ad una giornata dedicata alle donne, per prendersi cura di sé stesse e della propria salute”.

“L’Amministrazione Comunale accoglie e favorisce le iniziative di questo tipo – aggiunge il sindaco Michel Barbet – frutto di un’attività molto attiva e propositiva da parte delle associazioni del territorio. Invitiamo, quindi, le donne a partecipare a questo evento che punta ad una maggiore consapevolezza sulla propria salute”.

La giornata si terrà domenica 21 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Palestra Comunale di Villanova di Guidonia, in via Mazzini e prevede un percorso sanitario nel quale sono previsti screening per il rischio cardiovascolare (valutazione della pressione arteriosa, del peso e dell’altezza) e per il rischio diabetico. Saranno inoltre disponibili la MOC, visite specialistiche endocrinologiche, reumatologiche, ortottiche, nutrizionali, ortopediche, osteopatiche e senologiche.

Saranno inoltre presenti alcune associazioni operanti nel sociale, il Consultorio della ASL RM5 che fornirà tutte le informazioni sulla diagnosi e cura dell’endometriosi ed il Polo di affido, anche esso con lo scopo di fornire informazioni alla cittadinanza.

Novità di questa giornata anche la presenza di un interprete LIS per dare la possibilità anche alle donne della Comunità Sordi di partecipare.

L’evento si svolgerà con il patrocinio gratuito della Città di Guidonia Montecelio e dalla ASL Roma 5.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del gruppo di associazione

@VolontariReteRoma5