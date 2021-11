Guidonia, un ulivo nella rotatoria con Retake

Verde, territorio e partecipazione per la Giornata dell’Albero: l’associazione Retake di Guidonia Montecelio ha organizzato domenica 21 novembre alle 10 un appuntamento per dare il benvenuto a un ospite speciale arrivato da due giorni. Un albero di ulivo che l’associazione, attraverso il sostegno del consigliere del Pd Mario Lomuscio, ha voluto inserire nella rotatoria tra via della Pietrara e via Costantino. Una iniziativa che Giovanna Mari e Retake aprono al contributo concreto dei cittadini che domenica mattina potranno partecipare portando un ciclamino “per rendere la città più bella”.