Guidonia, un milione di euro per le buche

È un tesoretto di un milione di euro recuperato da vecchi mutui non utilizzati e che il Comune di Guidonia Montecelio investe adesso per coprire le buche.

“Si è trattato di un lavoro molto ampio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti – perché i mutui in oggetto erano circa una cinquantina e con importi diversi. A fronte di questo recupero è seguita la progettazione degli interventi, così da poter sbloccare agevolmente i mutui. A breve, quindi, si partirà con interventi strutturali e duraturi che i cittadini richiedono da tempo”.

“Una gestione oculata ed attenta delle finanze pubbliche – conclude il Sindaco Michel Barbet – ci ha permesso di razionalizzare le risorse ed investirle in interventi utili alla collettività. Sappiamo, infatti, quanto la manutenzione stradale sia importante per la sicurezza di tutti i nostri concittadini, per questo, quindi, ci siamo concentrati per raggiungere, con le risorse a disposizione, questo risultato”.