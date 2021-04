Guidonia, un carico di 500 colombi in gabbia senza autorizzazione

Viaggiavano con un carico di 500 colombi in gabbia senza nessuna delle autorizzazioni previste per il trasporto di animali vivi. Una irregolarità costata quasi 2.500 euro di multe all’autista e al rappresentane legare della ditta risultata proprietaria del furgone, rispettivamente 35enne e 21enne, entrambi della provincia di Frosinone. A far scattare i verbali amministrativi sono stati i carabinieri forestali di Guidonia, impegnati in controlli nei pressi del casello autostradale.



I 500 colombi erano distribuiti in 20 gabbie. Il mezzo non era autorizzato al trasporto di animali vivi che viaggiavano anche senza il previsto modello al seguito che ne attesti destinazione e provenienza.