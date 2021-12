Guidonia, trasporto illecito di rifiuti: altri tre denunciati su via della Selciatella

Continua senza sosta l’attività dei carabinieri forestali di Guidonia per stringere le maglie contro il trasporto illecito di rifiuti. Nel mirino chi viaggia con carichi di scarti e materiali spesso pericolosi senza nessuna autorizzazione e senza rispettare le regole imposte dalle norme. Sapendo che i rifiuti non “tracciati” sono quelli che vanno a finire nelle discariche abusive. Occhio puntato in particolare su via della Selciatella dove sono scattate le ultime tre denunce. Nella rete dei carabinieri forestali di Guidonia, che hanno lavorato in collaborazione con le guardie ambientali Fedra, sono finiti in tre. Un cittadino romeno di 48 anni, residente a Roma, era alla guida in un mezzo carico parti di macchine, batterie, ferraglia, elettrodomestici: senza formulati di accompagno e senza essere iscritto all’albo dei gestori ambientali. Altri due – un romeno trentenne residente a Roma e un italiano di 47 anni residente in provincia di Rieti, trasportavano ferro, vecchi termosifoni, reti metalliche, ferri da stiro, plastica e rifiuti vari. Per tutti e tre è scattata la denuncia per trasporto illecito di rifiuti e il sequestro dei furgoni con tutto il carico.