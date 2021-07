Ancora controlli serrati dei carabinieri forestali su via della Selciatella per stroncare il trasporto illecito di rifiuti. Nella rete degli investigatori specializzati in tutela ambientale stavolta è finito un mezzo stracarico di materaili speciali pericolosi e non pericolosi. C’era di tutto, tra cui ferro, bombola a gas, plastica, vecchi stereo, reti metalliche e piccoli elettrodomestici. Il veicolo, un Renault Master, è stato sequestrato con tutto il carico. La denuncia è scattata per il proprietario, un 62enne di Passo Corese che stava effettuando il trasporto insieme con un suo operaio. In campo i carabinieri della stazione di Guidonia con i colleghi di Ciciliano.