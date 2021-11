Guidonia, trasportano in auto 42 chili di cocaina: in manette due uomini di 46 e 29 anni

I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato due uomini di 46 e 29 anni che, a bordo delle loro auto, stavano trasportando 42 chili di cocaina.

Nell’ambito di un servizio coordinato per il controllo del territorio, nei pressi dei caselli autostradali e degli svincoli delle principali arterie che conducono alla città dell’aria, due pattuglie hanno notato dei movimenti sospetti su due autovetture in avvicinamento.

Scattato il controllo, i militari hanno notato il forte nervosismo dei rispettivi conducenti, un 29enne campano e un 46enne romano e quindi hanno deciso di approfondire il controllo. La successiva perquisizione, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare nei rispettivi vani portabagagli, 21 chili di cocaina purissima.

I due conducenti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per essere posti a disposizione della magistratura di Tivoli. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.