Guidonia, Tortora: “Non ho paura delle civiche”

“In ventidue anni non ho mai cambiato casacca, ci sono tante persone che mi sostengono, sono pronto a candidarmi al consiglio comunale di Guidonia Montecelio”. Se ancora la partita sul candidato sindaco è del tutto aperta, gli aspiranti consiglieri sono già sul campo. È il caso di Antonio Tortora che sarà nella lista di Fratelli d’Italia che commenta il dilagare delle civiche in città: “Non ho nessun timore delle liste civiche, nel 2017 ho creato una lista perché era una fase drammatica di vuoto della politica. Ma per me politica vuol dire partito e lo posso affermare con certezza visto che in tutti questi anni non ho mai cambiato parte. Con convinzione sto dentro Fratelli d’Italia, sarà poi il popolo sovrano a decidere ma dico no alla costituzione di liste e listine”.