Guidonia, Tortora in corsa per le comunali con FdI

Roberta Angelilli e Vincenzo Piso sono venuti a Guidonia Montecelio, sabato scorso, per l’avvio della corsa di Antonio Tortora alle elezioni comunali del 2022. Tortora, molto radicato a Villanova, sarà in pista con Fratelli d’Italia per uno scranno al consiglio comunale dopo avere maturato una lunga esperienza nella politica locale dai tempi del consiglio di circoscrizione fino all’assise.

“Ci siamo dati gli auguri di Natale insieme a un gruppo di amici – commenta Tortora – prima di cominciare la campagna elettorale per la nostra bella città”.