Guidonia, terza classe in quarantena al Majorana Pisano

Terza classe in quarantena al Majorana Pisano, a Guidonia Montecelio. Fa il punto il dirigente scolastico Eusebio Ciccotti: “La prima classe dell’I.S.S. via Roma 298 andata in quarantena due settimane fa, una terza liceale, è già rientrata felicemente a scuola, dopo due tamponi negativi. Dalla settimana scorsa una classe quinta, indirizzo tecnico, è in quarantena per precauzione. Oggi, 9 ottobre, si aggiunge una nuova classe, una prima liceale, anch’essa in quarantena dopo la positività di uno studente. Si invitano i ragazzi a rispettare le prescrizioni nazionali e le indicazioni della Asl Roma5, mantenere la calma, e tutto si risolverà senza problemi. Si ringraziano le famiglie per l’attenzione e la preziosa collaborazione”.