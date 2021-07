Guidonia, taglio di alberi e arbusti senza autorizzazione: multa di 1.700 euro

Motosega in azione nella campagna di Montecelio per abbattere una trentina tra alberi e arbusti. Credevano di poterlo fare visto che il terreno era di proprietà, ma hanno pienamente violato la legge regionale che vieta la trasformazione dei boschi senza autorizzazione. Quello scempio di tronchi decapitati non è sfuggito ai controlli di routine dei carabinieri forestali della stazione di Guidonia che hanno fatto scattare la maxi multa prevista per i responsabili: 1.721 euro. Sotto le lame della motosega sono finiti olmi campestri, aceri e pioppi. La sanzione amministrativa è stata accertata a carico del proprietario sessantenne del terreno e per un cittadino romeno di 45 anni. E’ accaduto in via dei Sassi.