Campi comunali, spazi verdi pubblici a disposizione di associazioni, società e comitati per organizzare attività sportiva e ludica all’aperto a Guidonia Montecelio. Un’idea dell’assessore allo Sport, Elisa Strani, che vuole così andare incontro alle esigenze di tanti cittadini dopo la chiusura delle palestre.

Come si procede? Per aderire è necessario inviare una mail a:

segreteriallpp@guidonia.org oppure sport@guidonia.org indicando i

seguenti dati:



– l’area che si intende adottare (nel caso in cui si richieda esclusivamente una porzione di area verde bisogna indicare orientativamente la dimensione dell’area di cui si ha bisogno e la localizzazione);



– la tipologia di attività che sarà praticata;



– i giorni e gli orari di inizio e fine delle lezioni.



“La richiesta – dicono dal Comune – verrà inoltrata e presa in carico dagli uffici competenti per una risposta celere a questa esigenza”.