Guidonia, sorpreso a bruciare pedane e cavi elettrici: denunciato 48enne

La lotta contro i fuochi tossici passa anche per il controllo dei cittadini a Guidonia. È stata proprio la segnalazione di un automobilista che stava percorrendo via Pantano, in direzione Tivoli, ad incastrare un 48enne intento ad alimentare un fuoco a base di cavi elettrici e pedane. La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri forestali ha portato a chiudere subito il caso: allertata la stazione locale che ha inviato subito sul posto una pattuglia. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato e denunciato sia per combustione illecita di rifiuti sia per non aver rispettato l’ordinanza del sindaco che vieta di accendere fuochi nel periodo di massimo rischio incendi, ossia da giugno a settembre.