Guidonia, sistema informatico in tilt: salta il Consiglio

Annullata la seduta di consiglio comunale prevista per oggi pomeriggio alle 18 a Guidonia Montecelio. Dietrofront a causa di un problema al sistema informatico del Comune che ha compromesso la ricezione della convocazione da parte dei consiglieri. Cinque i punti previsti in discussione: la modifica dello Statuto comunale, la modifica del regolamento delle commissioni, interventi sulle strade per la Ryder Cup, una delibera sul Più e una sull’acquisizione dei beni confiscati alla mafia. Se ne parlerà un’altra volta.