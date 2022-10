Guidonia, sfondano la vetrina di una pasticceria per rubare l’incasso. Arrestati

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno tratto in arresto un 34enne e una 42enne gravemente indiziati di furto aggravato. L’uomo e la donna, italiani di origine rom già gravati da precedenti specifici, avevano preso di mira una pasticceria di Guidonia Montecelio per appropriarsi del fondo cassa e, per accedere nel negozio, avevano divelto una serranda in ferro per poi infrangere la vetrina interna. Il tentativo di furto non è andato a buon fine grazie alla segnalazione di un passante che, attratto dai rumori provenienti dall’esercizio commerciale, ha chiamato il 112. L’immediato intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tivoli, ha permesso ai militari di bloccare la coppia, nella flagranza di reato, ancora all’interno del negozio. Gli indagati sono stati sottoposti a giudizio direttissimo innanzi all’AG di Tivoli, che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli, inoltre, nella stessa notte, hanno messo in fuga quattro soggetti che stavano per asportare una cassaforte di un supermercato nel Comune di Guidonia Montecelio. I quattro, a bordo di un furgone rubato poco prima nella capitale, avevano appena sfondato la vetrina del supermercato nel tentativo di sottrarre la cassaforte con l’incasso. L’immediato intervento della pattuglia della Tenenza di Guidonia, impiegata nello specifico servizio di contrasto ai reati predatori, che ha messo in fuga i soggetti permettendo il recupero del furgone rubato, abbandonato durante la rocambolesca fuga.