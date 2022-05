Guidonia, Serena Scaramozzino con FdI: ticket con Adalberto Bertucci

Parola d’ordine: impegno. Nel sociale, nella scuola, in famiglia e nel lavoro. Questo l’identikit di Serena Scaramozzino, candidata in ticket con Adalberto Bertucci con Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative che andranno a rinnovare il governo della Città dell’Aria. “Sono stati molti a chiedermi di impegnarmi concretamente – spiega Serena – nella vita politica cittadina. Da parte mia sono pronta a mettere a disposizione della città e del partito la mia serietà e la mia determinazione nell’affrontare i problemi quotidiani”. La politica Serena l’ha sempre vissuta in prima persona. “Al mio fianco avrò tutto il supporto e l’esperienza di mio marito Andrea Mazza (figlio di Adriano Mazza, ex assessore di centrodestra ndr), un uomo che la politica a sua volta l’ha sempre fatta e vissuta con forza e passione”.

L’analisi dell’attuale amministrazione è decisamente critica. “Una gestione davvero insufficiente quella che i cittadini hanno visto in questi cinque anni. Sono molti i temi da affrontare in modo concreto”. Il ticket con Adalberto Bertucci è garanzia di esperienza e di spessore politico. “Con Serena – chiude Bertucci – abbiamo parlato di molte idee e di altrettanti progetti per ridare la giusta luce alla nostra città. Come dice giustamente lei, sono molti i temi che devono essere affrontati: lavoro, ambiente, sicurezza, scuola e decoro urbano, senza dimenticare i giovani, la cultura e il sociale e l’urbanistica. Ho molto apprezzato la sua serietà e la sua sicurezza: sono certo che saranno valore aggiunto per la nostra avventura politica e per vedere Alfonso Masini sindaco di Guidonia”.