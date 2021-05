Guidonia, scontro frontale sulla Maremmana: morto 20enne

Tragico incidente ieri sera, intorno alle 23 e 30, sulla Maremmana. Uno scontro frontale in cui ha perso la vita un ventenne, nato in Romania e residente a Tivoli, che si trovava al volante di un’utilitaria. Ferito il conducente dell’altra auto, una Mitsubishi. È successo nei presso dell’Aquapiper Inutili i soccorsi per il ragazzo, arrivato all’ospedale di Tivoli in condizioni disperate. Sulle cause dello scontro sono in corso le indagini dopo i rilievi effettuati dalla Stradale.