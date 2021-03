Guidonia, scontro auto-moto su via Bordin. Ancora un incidente all’incrocio

Stamattina uno degli incroci più pericolosi di Guidonia, quello tra via Bordin e via Moris, è stato teatro di un altro grave incidente. Una Citroen, condotta da una 45enne, si è scontrata con una moto Aprilia 650 intorno alle 9,30. Ad avere la peggio il centauro, un trentacinquenne, sbalzato sull’asfalto. E’ stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli specialisti del servizio Sicurezza e infortunistica della polizia municipale di Guidonia. Secondo una primissima ricostruzione l’auto procedeva dritta e la moto sopraggiungeva dal passaggio a livello. Lo scontro mette ancora una volta in evidenza la pericolosità di quell’incrocio e l’esigenza di affrontarlo sempre con prudenza.