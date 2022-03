Guidonia, schianto contro un muro a via Gualandi. Muore a vent’anni

Un ventenne di Setteville è morto a seguito di un terribile incidente avvenuto stanotte su via Gualandi, all’altezza dell’ex distretto sanitario. Il giovane, che viaggiava su una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è andato sbattere contro un muro, oltre il ciglio della strada. E’ stato estratto dalla macchina dai vigili del fuoco e trasportato in condizioni disperate al Policlinico Umberto I, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.