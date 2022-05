Sabato 14 maggio alle 18 Alberto Cuccuru, candidato sindaco progressista di Guidonia Montecelio, darà il via alla sua campagna elettorale con l’inaugurazione del comitato elettorale in viale dell’Unione 19.

Parteciperanno all’evento il Deputato Sebastiano Cubeddu, il Senatore Bruno Astorre, l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, il Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio Valerio Novelli, i Consiglieri Regionali Paolo Ciani ed Enrico Cavallari ed il Coordinatore Regionale di Leu/Articolo 1 Riccardo Agostini.

“In queste settimane ho girato molto nei quartieri di Guidonia Montecelio, accogliendo le idee e le proposte dei cittadini che poi sono finite all’interno delle nostre campagne di proposizione mirate per ogni frazione e che stiamo portando all’attenzione di tutti i cittadini. Ho riscontrato una grande voglia di partecipazione da parte di molti guidoniani che invito, oltre che a partecipare al nostro evento di sabato, di essere parte del nostro progetto per Guidonia Montecelio. Insieme possiamo fare la differenza per la nostra città”.