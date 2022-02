Guidonia, Roscetti resta con Impegno Comune

“Voglio sottolinearlo con forza: il mio percorso politico a Guidonia resta con profonda convinzione all’interno di Impegno Comune”. Lo dice a chiare lettere Loredana Roscetti a margine dell’addio alla lista del consigliere comunale Claudio Caruso, con lei all’interno di Impegno Comune prima dell’annuncio da parte dell’ex grillino dell’adesione ad Articolo Uno, il movimento del ministro Speranza, con una conferenza che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti della coalizione PD-Movimento 5 Stelle, oltre a quella di Riccardo Agostini, consigliere della Regione Lazio. “Ho appreso del passaggio di Caruso al nuovo partito proprio da quella conferenza, e lo dico con una forte amarezza: la sua è una scelta del tutto personale e politica, che non riguarda in nessun modo né la mia persona né la lista di cui mi onoro di far parte. Io resto sulla mia strada, quella di Impegno Comune, che continuerò a rappresentare nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio con tutto l’impegno, la coerenza e la passione che la nostra città merita”.