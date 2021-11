Rocco Cisano lascia il Pd e andrà a rafforzare il nuovo percorso politico di Paola De Dominicis nel Polo civico di Guidonia Montecelio. Quest’ultimo passaggio non è esplicitato ma secondo le indiscrezioni manca davvero poco alla ufficialità dell’ingresso della ex capogruppo Pd con i civici.

Con una lettera aperta, Rocco Cisano, vicino politicamente alla De Dominicis, medico e volto della cultura di sinistra del Pd, sancisce lo strappo con il partito per le stesse ragioni che hanno portato la consigliera fuori dalla casa madre. In sostanza la mancata condivisione delle ultime scelte che dal livello nazionale sono arrivate a quello locale passando per la regione, l’alleanza del Pd con i Cinque Stelle nel governo di Michel Barbet.

La lettera

“Non ho condiviso, fin dal primo momento, l’alleanza del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle né, ovviamente, il suo ingresso in Giunta. Una decisione politicamente improponibile, tanto più nel momento in cui c’erano i numeri per sfiduciare il Sindaco Barbet.

Sono e sarò sempre un uomo di sinistra perché ritengo che il progressismo sia l’opportuna e necessaria lente di lettura della realtà. Ma proprio per questo non seguirò il Pd in questa imbarazzante avventura perché in stridente contraddizione con 40 anni di coerente e convinta militanza messa in discussione da logiche e strategie romane che nulla hanno a che fare con la Città.

Ritengo, quindi, più opportuno proseguire il mio percorso politico insieme all’amica Paola De Dominicis per portare avanti le nostre idee e i nostri valori, che sono poi quelli del complessivo sviluppo della comunità locale e di concreta vicinanza e supporto alle fasce sociali più in difficoltà.

Guidonia Montecelio non può ridursi a essere un’appendice territoriale al servizio di politiche decise altrove”.