Guidonia, riaprono i centri anziani “in piena sicurezza”

Dopo lo stop imposto dalla pandemia ci sono sprazzi di normalità che tornano, è il caso dei centri anziani di Guidonia Montecelio che riaprono i battenti con tutte le dotazioni necessarie per garantire sicurezza. A comunicarlo il capogruppo cinque stelle Matteo Castorino: “Oggi, dopo oltre 16 mesi di chiusura a causa della pandemia, abbiamo riaperto in piena sicurezza i centri anziani di Guidonia Montecelio! È stato bellissimo rincontrare i Presidenti e gli iscritti e discutere con loro di tanti progetti per il futuro. L’emergenza covid ha colpito soprattutto la popolazione anziana sia dal punto di vista sanitario che per le tante limitazioni alla loro socialità. In tutti questi mesi non ho mai smesso di incontrare gli iscritti a piccoli gruppi, di sentirli telefonicamente per riprogrammare la ripartenza. Adesso, come Amministrazione Comunale, dobbiamo continuare a sostenere i centri, che possono diventare luoghi accoglienti per tutta la cittadinanza e aprirsi anche alla collaborazione dei più giovani. Abbiamo consegnato, insieme ad alcuni miei colleghi consiglieri, oltre 16.000 mascherine, termoscanner e disinfettante per permettere a ciascun iscritto di frequentare il centro anziani in sicurezza. Da oggi riaprono i circoli di Guidonia, Setteville, La Botte, Bivio di Guidonia, Villanova e Montecelio. Nei prossimi giorni, piano piano, tutti gli altri. Una bella notizia per tutti”.