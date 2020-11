Guidonia, riapre lo sportello dei consumatori

Riapre lo sportello dei consumatori a Guidonia Montecelio, un servizio fornito dal Comune in convenzione con l’Associazione A.E.C.I. (Associazione Europea Consumatori Indipendenti) Lazio. Lo sportello in piazza II Giugno è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì e mercoledì dalla 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18 ed il sabato

dalle 10 alle 13,30.

“Con questo servizio – spiega l’Assessore al Commercio Armando Caponegro – forniamo un supporto concreto ai tantissimi consumatori presenti sul nostro territorio che trovano le più disparate difficoltà

nella fruizione di beni e servizi sia pubblici che privati”.

“La nostra amministrazione è sempre proattiva nella risoluzione delle problematiche inerenti la cittadinanza – conclude il Sindaco Michel Barbet – ed anche in questo caso diamo un supporto valido ad una categoria spesso trascurata dalla Pubblica Amministrazione”.