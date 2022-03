Guidonia, raccolta per la popolazione ucraina

Da oggi martedì primo marzo la Nvg Protezione Civile di Guidonia Montecelio ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina.



In particolare servono:

– Generi alimentari a lunga conservazione (soprattutto scatolati) per bambini;

– pannolini per bambini;

– detergente/sapone per bambini;

– pannoloni per adulti.



PER IL MOMENTO NON OCCORRONO ABITI E/O GIOCATTOLI E SOPRATTUTTO NON SERVONO ALIMENTI DEPERIBILI A BREVE SCADENZA.



L’orario per la raccolta è dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19,30 presso la sede di Nvg Protezione Civile in Via Roma 145. La raccolta terminerà il 15 Marzo. Grazie a quanti doneranno.