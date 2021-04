Guidonia, Proietti: “Maggioranza arrogante litiga invece di pensare alla città”

“Questo giovedì mattina, nell’ultima seduta della commissione consiliare Lavori Pubblici è andato in scena l’ennesimo sgarbo istituzionale da parte dei 5Stelle. In giunta, la scorsa settimana, hanno votato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 senza averli discussi prima in commissione, come invece sempre fatto negli anni passati. La vicenda non è meramente formale. Così facendo hanno evitato l’apporto che le forze di opposizione potevano dare a questi importanti atti”. La denuncia è del consigliere del Polo civico Mario Proietti.



Il tentativo di riparare è anche peggio della mancata discussione in commissione: “Prima si sono rimpallati la responsabilità il presidente della Commissione Cos e l’assessore Correnti. Poi hanno proposto di leggerci l’atto ma, a quel punto, ho rifiutato – prosegue Proietti -. Ne parleremo in aula e li presenteremo gli emendamenti che predisporremo con i colleghi e le liste del Polo Civico”.



La vicenda, però, testimonia una crisi ben più grave. “Negli ultimi tempi in varie commissioni consiliari si è evitato di parlare di problemi gravi e cruciali per la nostra Città. La commissione Affari Istituzionali, da due settimane, non si riunisce e non si riesce a parlare dell’hub vaccinale, del problema dei rom, dello scandalo per le assunzioni dal famoso concorso di Allumiere. Spero che il Sindaco prenda atto del disastro amministrativo e politico che lui, e la sua maggioranza, hanno prodotto oltre che del distacco che ormai hanno creato con la Città e decidano dimettersi nel prossimo consiglio comunale”.