Guidonia, Pozzi: “Porteremo alla vittoria Masini”

Fratelli d’Italia è fedele al progetto del centrodestra unito e ha dato in ogni istante della campagna elettorale il massimo sostegno a Alfonso Masini. Una scelta che non solo non cambia ma si rafforza per il ballottaggio. Mario Pozzi sgombera così dal campo i rumors sul disimpegno del partito al secondo turno alimentati dalle pubbliche attestazioni di stima nei confronti degli avversari. Niente più di questo, assicura Pozzi che passa all’analisi del voto con FdI che si è fermata al 13%.“Ci aspettavamo di più, certamente. Ma intendiamo fare chiarezza: siamo il primo partito della coalizione di centrodestra, e come tale trascineremo alla vittoria il nostro Alfonso Masini”. Riconosce “il buon lavoro portato avanti dai nostri candidati e dai nostri militanti in questi mesi: a loro chiedo un ultimo sforzo, in queste due prossime settimane, per portare Alfonso Masini, il nostro candidato sindaco, ad essere il primo cittadino di Guidonia Montecelio e il centrodestra al governo della città. Centrodestra di cui, inequivocabilmente, siamo stati volano in questo primo turno. A riprova di questo: con Masini sindaco, Fratelli d’Italia avrà otto consiglieri in maggioranza. Fratelli d’Italia concorre per vincere, e per questo ci batteremo con il massimo impegno”.