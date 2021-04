Guidonia, Pozzi: “Il centrodestra unito è un valore aggiunto”

L’obiettivo è il centrodestra unito, un “valore aggiunto” come chiarisce Mario Pozzi, coordinatore di Fratelli d’Italia, uno dei volti della nuova generazione di una coalizione che è tutta da costruire. Ma qualcosa si muove. È stato Maurizio Massini da Forza Italia a richiamare i potenziali alleati a un confronto. Il segnale non cade certo nel vuoto.

“Per Fratelli d’Italia Guidonia Montecelio il centrodestra unito rappresenta un valore aggiunto. Interpretare il grande consenso che si può raccogliere nella terza città del Lazio deve essere un obiettivo che il centrodestra si deve dare. Al consenso – dice Pozzi – va aggiunta una classe dirigente in grado di avere una visione programmatica per far ripartire la nostra città. Dopo anni di mancate opportunità la politica si occupi di un programma decennale di rilancio. La crisi finanziaria delle pubbliche amministrazioni e i danni socioeconomici che stiamo vivendo e che saranno purtroppo amplificati nel post pandemia ci obbligano ad una riflessione che va oltre gli schemi classici della politica, serve una visione programmatica seria e lungimirante. Un programma e soprattutto una visione che possa offrire a tutti la possibilità di riconoscersi nelle nostre proposte di governo e di trovare una sintesi anche tra diverse esperienze e tra i diversi percorsi fatti fin qui fatti”.