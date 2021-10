SI tratta di “ipocrisia politica” che sconfessa la volontà popolare, per Fratelli d’Italia la nuova maggioranza Cinque Stelle e Pd che governa Guidonia Montecelio è un ennesimo colpo alla fiducia dei cittadini. A dirlo è il coordinatore Mario Pozzi: “Finalmente vediamo formalizzato l’accordo che ha tenuto il dibattito politico in fermento durante l’estate guidoniana e se fosse vero che la narrazione di fatti o di scelte in politica conta molto, non basterà alla nuova maggioranza far finta che questo “matrimonio”, sia nato tra compromessi e visioni diametralmente opposte. Nessun cambio di passo potrà sanare l’incapacità amministrativa, la mancanza di visione e la volontà di far rimanere isolata la terza Città del Lazio scelte determinate sia dall’azione politica messa in campo da Barbet e dalla sua giunta che dalle scelte politiche del Pd regionale. Far credere di convergere in qualche punto programmatico giustificando così questa scelta politica, quando mancano pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative, vuol dire prendere in giro anche i propri elettori e i cittadini di Guidonia Montecelio”.

L’intesa su cinque punti di programma dall’ambiente alla Ryder Cup, è stata ufficializzata questa mattina e troverà nel giro di pochi giorni anche un compimento di assetti con una Giunta in parte rinnovata. “Come Fratelli d’Italia – continua Pozzi – abbiamo messo sempre al primo posto il bene della Città dell’Aria con proposte, con un’opposizione attenta, costruttiva e tesa alla risoluzione dei problemi ma tutto questo non è mai servito a nulla. Questo accordo ci sprona nel rafforzare quel lavoro fatto sul territorio, tra professionisti, associazioni, imprenditori e liberi cittadini per dare un contributo sia alla coalizione di centro destra ma anche tra tutte le realtà che vogliono condividere idee e progetti, al fine di dare un’alternativa seria e credibile ad una Città martoriata, lasciata purtroppo in mano ad un gruppo che ha dimostrato di non essere in grado di gestire le difficoltà che oggi, qualsiasi pubblica amministrazione, ha il compito di affrontare. Al Centro destra la responsabilità di intraprendere e interpretare un progetto ambizioso e che guardi ai prossimi dieci anni. Con coerenza, determinazione e umiltà, lasciando all’oblio della storia, questa parentesi vergognosa e irripetibile in cui si è reso protagonista, con questo accordo, anche il Partito Democratico”. Già in questi giorni il partito era uscito con i manifesti a firma del portavoce di circolo Adalberto Bertucci, la foto del Comune e la scritta: “Felicitazioni di compromessi sposi”.