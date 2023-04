Guidonia, potati 650 alberi. Il Comune: “La manutenzione è una priorità”

Si sono conclusi da poco gli interventi di potatura del patrimonio arboreo comunale. Sono stati circa 650 e hanno interessato tutte le frazioni della Città di Guidonia Montecelio, oltre 200 interventi in più rispetto al precedente anno.

“Siamo solo all’inizio di una più attenta e pianificata gestione del nostro complessivo patrimonio verde – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Paola De Dominicis -. Oltre all’impegno della ditta appaltatrice, mi preme evidenziare il qualificato supporto tecnico e professionale venuto dal personale comunale che ha reso possibili interventi anche in quartieri della Città nei quali mai si era prestata, in precedenza, attenzione alla manutenzione delle aree pubbliche. Questo primo piano di potature ha riguardato le alberature che presentavano maggiori criticità. Sono state effettuate 136 nuove piantumazioni, un numero superiore alle piante che siamo stati costretti ad abbattere perché malate o pericolose per la sicurezza pubblica. Le piantumazioni prevedono, inoltre, il servizio d’innaffiamento e la garanzia dell’attecchimento, ovvero la ripiantumazione in caso di un loro eventuale mancato radicamento. L’Amministrazione – conclude l’assessore De Dominicis – è determinata ad assicurare la massima cura e attenzione alle circa 8.000 piante che costituiscono l’apprezzabile patrimonio arboreo comunale che cercheremo di mantenere al meglio delle nostre possibilità e di fare crescere ulteriormente, in numero e qualità”.

“L’impegno dell’Amministrazione – conclude il sindaco Mauro Lombardo – è di avere una Città che sia sempre più verde e in cui il verde sia sempre più curato. C’è ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa riteniamo sia quella giusta e i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti”.