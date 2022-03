Non è solo la destra di ogni livello, fino al capogruppo alla Camera di Fdi, a ribellarsi contro la decisione dell’amministrazione di Guidonia Montecelio di intitolare una strada alla madre d’Italia, Maria Bergamas considerata la madre del Milite Ignoto. Scende in campo contro questa scelta e le modalità di gestione del caso, il Polo Civico guidato dal candidato sindaco Mauro Lombardo. La compagine civica chiede infatti le dimissioni di Maurizio Celani, il cinque stelle a capo della commissione di competenza, e dell’assessore democratica Rosaria Morroi.

LA POSIZIONE DEL POLO CIVICO

“L’Amministrazione PD-5 Stelle, anche negli ultimi giorni di mandato, non smette di oltraggiare Guidonia Montecelio. Tra una buca “attappata” alla meno peggio, i ripetitivi selfie e un bando frettoloso per risolvere problemi atavici con il solo intento di mascherare cinque anni di mal governo, il Sindaco e la sua maggioranza hanno riportato Guidonia Montecelio agli onori delle cronache nazionali con una pagina di brutta amministrazione.

Le modalità con cui è stata gestita la vicenda della mancata intitolazione di una strada a Maria Bergamas è, infatti, lo specchio di come è stata malamente gestita la Città in questo quinquennio: disorganizzazione, pressappochismo, scarsa conoscenza delle procedure amministrative, scuse e ogni sorta di pretesti per mascherare la manifesta incapacità nell’assumere decisioni nell’interesse della collettività.

Rifugiarsi tra norme e cavilli per non affrontare questioni e risolvere i problemi è stata, del resto, la deleteria costante di questa maggioranza. In cinque anni non sono stati in grado di risolvere un solo problema di Guidonia Montecelio.

Chiediamo, rispetto alla disastrosa e imbarazzante gestione della mancata intitolazione di una strada a Maria Bergamas, “madre” del Milite Ignoto, le dimissioni del consigliere grillino Maurizio Celani dall’incarico di Presidente della Commisione Toponomastica e dell’Assessore piddino alla Cultura Rosaria Morroi”.