Guidonia, polemiche sulla proposta di intitolare l’Imperiale a Pasolini. FdI dice no

“La nostra capogruppo Giovanna Ammaturo ha di nuovo colto nel segno”. Arrivano anche le dichiarazioni di Adalberto Bertucci in merito all’intitolazione del Teatro Imperiale a Pierpaolo Pasolini, caso portato agli onori di cronaca dalla consigliera di FDI dopo la mozione presentata dai consiglieri Caruso, Celani e Briganti. “Già fa sorridere che un libero pensatore come Pasolini possa essere utilizzato come bandiera da certa sinistra – conferma Bertucci – così come fa pensare come anche la cultura sia diventata nella coalizione di maggioranza oggetto di scontro. Farebbe ridere, se non fosse tremendamente reale, come ben descritto da Giovanna”. Arriva anche una riflessione per una eventuale nuova denominazione di un edificio, che sia il Teatro od altro luogo di cultura. “Ogni volta che passo davanti all’Imperiale, vedo la targa con lo stemma della Città di Guidonia Montecelio, realizzata dall’artigiana Antonella Proietti e donata dall’Associazione Anna Bertucci in occasione della nuova apertura del teatro. Spesso andiamo a cercare nomi, certamente di grandi artisti, ma che poco hanno fatto concretamente per il nostro territorio. Io non posso dimenticare la passione di Anna per le iniziative sul territorio e per il territorio, i nostri progetti nelle scuole, penso al Premio Bertucci dedicato agli istituti superiori e organizzato insieme alla Croce Blu, il suo esserci sempre a sostegno delle cause più sentite della cittadinanza tutta, il sostegno da parte della Fondazione attraverso donazioni anche durante la pandemia. Cultura, sociale, volontariato: un ruolo attivo ma mai sotto i riflettori, quello della mia Anna e dell’Associazione. Sotto i riflettori ci abbiamo sempre messo i giovani meritevoli di attenzioni e sostegno, e premiato le iniziative più lodevoli. Ecco – chiude Bertucci – se proprio dobbiamo cercare un nome per il Teatro o per un altro luogo di cultura, la mia proposta sarà il nome di Anna. Non serve andare troppo lontano, per cercare il valore e per dare il giusto valore alle cose che abbiamo”. La riflessione di Bertucci è condivisa anche da Loredana Roscetti, in consiglio comunale a Guidonia con la lista Impegno Comune. “Ringrazio Giovanna Ammaturo per la sua iniziativa, e sposo in toto le sue affermazioni e quelle di Adalberto Bertucci: ci sono cittadini guidoniani che storicamente hanno saputo valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature, a livello culturale, sociale e solidale, e in questo contesto non può non spiccare la figura di Anna Bertucci: il mio auspicio e il mio impegno è quello di fare in modo che il nome della signora sia tenuto presente in eventuali future intitolazioni di edifici a Guidonia Montecelio, il teatro naturalmente in primo luogo”. Sulla stessa linea anche Loredana Terzulli, presidente del consiglio comunale e da qualche settimana in Fratelli d’Italia. “Impossibile non concordare con l’iniziativa della Ammaturo e altrettanto impossibile – chiude la Terzulli – dimenticare la figura di Anna Bertucci: da lei e dal suo impegno verso il territorio, i giovani e le classi più deboli, dovremmo tutti prendere esempio nel nostro ruolo politico. Nulla contro Pasolini, naturalmente: ma è davvero il momento di valorizzare le figure di prestigio che hanno reso grande la nostra città”.