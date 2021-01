Guidonia, pericolo alberi per maltempo: oggi taglio di un pino a Villanova

Ancora paura per alberi e rami pericolanti sferzati dal vento a Guidonia. A questo sono stati dedicati tre degli interventi effettuati ieri dai volontari della protezione civile Nvg. Stamattina, intanto, si dovrebbe procedere all’abbattimento di un pino all’altezza del civico 93 di via Maremmana Inferiore, a Villanova: dopo le segnalazioni dei cittadini, le condizioni dell’albero sono state valutate tali da suggerire il taglio. Mentre si è provveduto ad eliminare rami pericolanti su altri due pini: uno sempre sulla Maremmana e un altro a Colleverde, in via Monte Cervialto.