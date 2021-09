Guidonia perde i fondi per sport e periferie

Se c’è chi ha ottenuto i finanziamenti statali per intervenire su impianti sportivi e rigenerare le proprie periferie, c’è chi invece resta senza un euro. A Fonte Nuova sono andati 700mila euro con un posizionamento del Comune tra i primi posti per il progetto presentato , Guidonia invece è stata esclusa dal bando sport e periferie. A tuonare contro il sindaco è la consigliera della Lega Arianna Cacioni. “Avremmo potuto ottenere 700mila euro per realizzare e rigenerare impianti sportivi in aree svantaggiate e periferiche ed invece, anche stavolta, la richiesta di finanziamento del Comune di Guidonia Montecelio è stata bocciata per difformità del progetto. Un’occasione persa, che lascia ancor di più l’amaro in bocca se si pensa che sul territorio restano ancora chiusi impianti sportivi come l’incompiuto palazzetto sportivo del Bivio o la palestra di Piazza Martiri delle Foibe a Villalba, colpita da ripetuti incendi. Una beffa considerato che la maggioranza grillina giustifica da sempre inefficienze e disservizi con la mancanza di soldi, senza però riuscire ad attirare risorse statali e regionali. Sarebbe tempo di dire chiaramente che a mancare prima dei fondi, sono le competenze necessarie ad amministrare. Grave anche che il Comune non abbia favorito la partecipazione a questo bando di associazioni, parrocchie ed altri enti senza scopo di lucro, rinunciando come sempre al ruolo di promozione di sviluppo locale”.