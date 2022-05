Guidonia, pedone 52enne investito da camion sulla Tiburtina: trasportato all’Umberto I

E’ stato travolto da un camion all’altezza della Pista d’Oro, sulla Tiburtina. Sarebbero gravi le condizioni di un 52enne di origine bosniaca che, per cause in via di accertamento, è stato investito poco prima delle 13 da un pezzo pesante diretto verso Roma, condotto da un 50enne italiano. La vittima è stata soccorsa e trasportata con l’eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli agenti del servizio Sicurezza e infortunistica stradale della Municipale di Guidonia, coordinati dal vicecommissario Letizia Grieco.