Pieno “sostegno” ai lavoratori del punto vendita Ipercoop di Guidonia Montecelio dal Pd e dai consiglieri democratici: prende quota la battaglia politica per chiedere tutele. Ad animare il dibattito, lo stato di agitazione proclamato dai sindacati a seguito della volontà espressa dalla direzione aziendale Distribuzione Centro Sud Srl di cedere il punto vendita al gruppo CR Spa. Il passaggio da Ipercoop a Conad è senza certezze per i lavoratori, considerando anche le intenzioni del dimezzamento, in termini di metri quadrati, del supermercato.

“Occorre un quadro chiaro che garantisca il futuro di decine di lavoratori e delle loro famiglie. È necessario che le istituzioni tutte assumano questa vicenda – dicono dal Pd – e la pongano al centro della propria azione politica. Come partito presente all’interno del consiglio comunale di Guidonia e al governo negli enti sovracomunali, ci mettiamo a disposizione per fare la nostra parte a difesa dei lavoratori del nostro territorio in questa e in ogni altra circostanza”.