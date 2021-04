Guidonia, Pd: “Barbet ha scelto di non fare il concorso. Ora a casa”

Il Pd punta a mandare a casa Michel Barbet: una mozione di sfiducia sarà sottoscritta in consiglio comunale dopo il caso assunzioni che dalla Regione Lazio è arrivato fino a Guidonia. Si tratta di esponenti politici di Pd, Cinque Stelle e Lega che sono entrati in Regione passando dalla graduatoria di Allumiere, la stessa a cui ha attinto Guidonia per assumere a sua volta nomi noti della politica romana e provinciale. Il Pd di Guidonia passa all’attacco condannando quindi la scelta di Barbet che ha deciso di non svolgere un concorso proprio. “Con riferimento alla vicenda delle assunzioni operate attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi effettuati da altri comuni – dicono il Pd e i consiglieri – riteniamo opportuno evidenziare che il Gruppo consiliare del Pd aveva proposto, in precedenza, di procedere a un concorso autonomo, gestito direttamente dal comune di Guidonia Montecelio, per individuare le figure professionali da assumere in comune. Il Gruppo Pd, pertanto, sosterrà e sottoscriverà la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Barbet sull’operato del quale pesa fra l’altro un giudizio politico complessivamente negativo che come è noto va oltre la vicenda contingente”.