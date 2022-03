Guidonia, partito fantasma a sostegno del Polo civico: esplode il caso +Europa

Pomeriggio politico ad alta tensione per il Polo Civico di Guidonia Montecelio alle prese con adesioni poi smentite. Protagonisti della clamorosa svolta avvenuta in poche ore, i radicali di +Europa sull’onda (senza riferimenti locali, per carità) di note stampa e tweet al vetriolo. Tutto comincia questa mattina quando arriva la nota da +Europa Guidonia Montecelio in cui la formazione a nome del coordinamento provinciale annuncia di schierarsi a favore di Mauro Lombardo all’interno del Polo Civico con i propri candidati inseriti in alcune liste. Il comunicato agli addetti suona generico, non c’è un nome e non c’è un cognome a firmarlo, ma tant’è che il Polo incassa il sostegno. Trascorrono alcune ore, a metà pomeriggio arriva un altro comunicato stampa questa volta della segreteria nazionale di +Europa con cui il coordinatore, Giordano Masini, smentisce il sostegno alla candidatura di Lombardo.

“Le voci circolate nelle ultime ore a proposito di un sostegno di +Europa al candidato Sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, e attribuite a un fantomatico e inesistente ‘coordinamento provinciale di +Europa’, sono totalmente destituite di fondamento”.

Non solo la notizia non è vera ma non esiste alcun coordinamento provinciale. Qualcuno a quanto pare ha inventato l’esistenza del coordinamento per rafforzare la scelta. Negli stessi minuti Vladimir Luxuria twitta: “A coloro che sostengono la candidatura a sindaco di Guidonia di Mauro Lombardo ricordo un episodio che sono sicura sarà loro sfuggito”.

E Luxuria condivide un articolo che riporta l’ormai noto lancio di finocchi che la vide come bersaglio a Guidonia e al quale Lombardo partecipò quando militava in An, più di quindici anni fa. Luxuria tagga nel tweet Italia Viva che è la forza politica alla quale fuori Guidonia appartiene il civico Aldo Cerroni alleato di Lombardo, e appunto +Europa. Un boomerang con i fiocchi, condito da giallo politico in tipico stile guidoniano.