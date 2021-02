Guidonia, Paolo Rossi nuovo comandante della polizia locale

Ha preso ufficialmente servizio questa mattina il nuovo comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, Paolo Rossi. Laureato in Giurisprudenza ed abilitato alla professione di avvocato, il comandante Rossi ha una lunga esperienza alla guida della Polizia Locale in altre Amministrazioni. Nell’ultimo anno è stato Dirigente Comandante della Polizia Locale del Comune di Sora e in precedenza Vice Comandante a Pomezia ed Istruttore di Polizia Locale a Roma Capitale.

“Sono sicuro che la professionalità del nuovo comandante – dichiara il Sindaco Michel Barbet – sarà un valore aggiunto importantissimo per la nostra Amministrazione e per la Polizia Locale di Guidonia Montecelio. Ringrazio il dottor Rossi per aver accettato l’incarico, l’Amministrazione Comunale metterà in campo tutti gli strumenti per permettere al nuovo Comandante di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi”.