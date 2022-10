Guidonia, Palasport garantita la stagione

Con due assegnazioni ponte l’Amministrazione comunale garantirà, fino al termine della stagione, l’apertura del Palasport.

“Il gestore per quest’anno sarà la Federvolley – spiega l’assessore allo Sport, Cristina Rossi – e l’impianto sarà utilizzato per gli incontri della Roma Volley A2 femminile e A3 maschile. Il Palasport inoltre ospiterà, il prossimo 5 novembre, il prestigioso incontro del pugile guidoniano Luca D’Ortenzi valevole per il titolo Internazionale IBF ed altre manifestazioni in via di definizione. Per quanto riguarda la piscina l’obiettivo è far nuotare per la prima volta i guidoniani nel nuovo impianto entro i primi di dicembre”.

A distanza di 15 anni dall’avvio dei lavori la grande struttura del Bivio di Guidonia, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della Città, ancora non è pienamente completa. Mancano infatti, alcuni collaudi, l’aggiornamento di alcuni impianti e gli arredi indispensabili alla piena fruibilità.

“Contiamo di superare questi problemi – conclude il sindaco Mauro Lombardo – attraverso una concessione pluriennale integrata della piscina e del campo polifunzionale. Una gestione che dovrà essere evoluta e funzionale alle esigenze dello sport, della Città e delle finanze pubbliche. Nelle more dell’espletamento di questa gara, che presumibilmente si concluderà in primavera, al fine di non far ammalorare la struttura, di consentire lo svolgimento di attività sportive e di non rinunciare per il 2022/2023 ai canoni di locazione che saranno utili per il resto del movimento sportivo cittadino, è stata comunque disposta la concessione di un affidamento ponte fino al termine della stagione sportiva nel giugno 2023”.