Guidonia, oltre al vigile positivo anche un dipendente comunale

Tamponi a tappeto per i vigili urbani di Guidonia Montecelio dopo un caso covid riscontrato, ma è positivo anche un dipendente comunale. A darne notizia il sindaco Michel Barbet con l’assessore Andrea Saladino: “Abbiamo avuto notizia anche di un altro caso positivo tra i dipendenti comunali. I colleghi che sono entrati a stretto contatto con il dipendente, sono attualmente presso il proprio domicilio in attesa di effettuare il tampone. L’Amministrazione sta affrontando prontamente tutte le emergenze che si presentano adottando i protocolli necessari per tutelare la salute dei dipendenti comunali e dei cittadini”.