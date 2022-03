Guidonia nega strada alla madre del Milite Ignoto, Lollobrigida: “Gesto infame”

“Perdonali Maria! Madre d’Italia. Hai scelto il Figlio d’Italia tra i cadaveri senza nome che sui principali campi di battaglia della prima guerra mondiale hanno lasciato la loro gioventù per amore della loro terra. Hai dato alla Patria il tuo cuore e il bene più prezioso che avevi. Hai pianto e con te in ogni stazione milioni di Italiani in ginocchio al passaggio del feretro di uno dei nostri 600000 caduti.

Oggi miserabili amministratori locali ti hanno negato l’intitolazione di una strada nella città di Guidonia, fondata durante il fascismo, perché sostengono che come milioni di Italiani non ti opponesti a quel regime. Provo vergogna per loro e il loro infame gesto frutto di ignoranza e violenza iconoclasta che nessun italiano può e deve tollerare. Avevi toccato il Cuore di uno studente capace di indicare te in un concorso scolastico come simbolo di amore infinito e sacrificio ineguagliabile. Oggi mentre tante madri come te soffrono per i figli impegnati in conflitti armati questo insensato gesto umilia e colpisce ancora più nel profondo.